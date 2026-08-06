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Nike BETRUE
男子套头连帽衫
¥499
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此配色当前无货
Nike BETRUE 男子套头连帽衫柔软温暖，包覆效果出众，巧搭彩色图案。
- 显示颜色： 调色暗灰/黑
- 款式： CZ7821-063
Nike BETRUE
¥499
坚守本色
Nike BETRUE 男子套头连帽衫柔软温暖，包覆效果出众，巧搭彩色图案。
温暖体验
柔软起绒面料，帮助保持温暖舒适。
包覆出众
可调式风帽提供出色包覆，有效应对不良天气。
其他细节
袋鼠式口袋既可温暖双手，又便于存放必需品
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/黑
- 款式： CZ7821-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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