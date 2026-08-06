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Nike BETRUE 男子套头连帽衫 - 调色暗灰/黑

Nike BETRUE

男子套头连帽衫

¥499

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Nike BETRUE 男子套头连帽衫柔软温暖，包覆效果出众，巧搭彩色图案。


  • 显示颜色： 调色暗灰/黑
  • 款式： CZ7821-063

Nike BETRUE

¥499

坚守本色

Nike BETRUE 男子套头连帽衫柔软温暖，包覆效果出众，巧搭彩色图案。

温暖体验

柔软起绒面料，帮助保持温暖舒适。

包覆出众

可调式风帽提供出色包覆，有效应对不良天气。

其他细节

袋鼠式口袋既可温暖双手，又便于存放必需品

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/黑
  • 款式： CZ7821-063

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