Nike BETRUE
Sunday 男/女短裤
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Nike BETRUE Sunday 男/女短裤，焕新演绎 BETRUE 设计。双面针织面料柔软亲肤，营造轻松休闲的舒适穿着体验，结合 BETRUE 图案和渐变色 NIKE SB 标志，助力凝聚你我。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： DV1881-133
Nike BETRUE
人气单品
Nike BETRUE Sunday 男/女短裤，焕新演绎 BETRUE 设计。双面针织面料柔软亲肤，营造轻松休闲的舒适穿着体验，结合 BETRUE 图案和渐变色 NIKE SB 标志，助力凝聚你我。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
忠于自我
包容，平等，团结。旨在创造包容性的体育环境，助力打造美好世界。
多元包容
大腿部位巧搭流畅图案，彰显包容精神。
畅享舒适
透气双面针织面料柔软亲肤，采用 Dri-FIT 技术，营造干爽舒适的穿着感受。弹性腰部搭配内置抽绳，方便轻松调节贴合度。
产品细节
- 多口袋设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： DV1881-133
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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