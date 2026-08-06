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Nike Binzie Boot (PS)
幼童运动童鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Binzie Boot (PS) 幼童运动童鞋采用匠心设计，适合玩乐且易于穿脱，令你畅享乐趣。我们对传统雨靴进行改良，赋予这款童鞋出色的轻盈及柔韧性能，让孩子们可以尽情地跑跳攀爬。当然，它出色的设计能让稚嫩双足畅享乐趣。
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： BQ5381-002
Nike Binzie Boot (PS)
¥499
尽情畅玩
Nike Binzie Boot (PS) 幼童运动童鞋采用匠心设计，适合玩乐且易于穿脱，令你畅享乐趣。我们对传统雨靴进行改良，赋予这款童鞋出色的轻盈及柔韧性能，让孩子们可以尽情地跑跳攀爬。当然，它出色的设计能让稚嫩双足畅享乐趣。
尽享畅玩
该款童鞋采用泡绵中底，结合外底波纹设计，助你应对不良天气。
为运动而生
易穿脱款式结合弹性透气材料，兼具非凡的柔韧和轻盈性能，让孩子们尽情奔袭玩耍。
经久耐穿
橡胶鞋底柔韧灵活，为稚嫩双足的关键部位缔造非凡抓地力。
产品细节
- 后跟与鞋舌采用提拉设计
- 柔软泡绵，缓震出众
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： BQ5381-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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