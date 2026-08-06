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Nike Binzie Boot (PS) 幼童运动童鞋 - 黑/白色/黑

Nike Binzie Boot (PS)

幼童运动童鞋

¥499

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Nike Binzie Boot (PS) 幼童运动童鞋采用匠心设计，适合玩乐且易于穿脱，令你畅享乐趣。我们对传统雨靴进行改良，赋予这款童鞋出色的轻盈及柔韧性能，让孩子们可以尽情地跑跳攀爬。当然，它出色的设计能让稚嫩双足畅享乐趣。


  • 显示颜色： 黑/白色/黑
  • 款式： BQ5381-002

Nike Binzie Boot (PS)

¥499

尽情畅玩

Nike Binzie Boot (PS) 幼童运动童鞋采用匠心设计，适合玩乐且易于穿脱，令你畅享乐趣。我们对传统雨靴进行改良，赋予这款童鞋出色的轻盈及柔韧性能，让孩子们可以尽情地跑跳攀爬。当然，它出色的设计能让稚嫩双足畅享乐趣。

尽享畅玩

该款童鞋采用泡绵中底，结合外底波纹设计，助你应对不良天气。

为运动而生

易穿脱款式结合弹性透气材料，兼具非凡的柔韧和轻盈性能，让孩子们尽情奔袭玩耍。

经久耐穿

橡胶鞋底柔韧灵活，为稚嫩双足的关键部位缔造非凡抓地力。

产品细节

  • 后跟与鞋舌采用提拉设计
  • 柔软泡绵，缓震出众
  • 显示颜色： 黑/白色/黑
  • 款式： BQ5381-002

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