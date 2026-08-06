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Nike Blazer Low '77 BG 大童运动童鞋 - 白色/亮深红/体育场绿/黑

Nike Blazer Low '77 BG

大童运动童鞋

¥669

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Blazer Low '77 BG 大童运动童鞋，彰显复古篮球风范。这款低帮篮球鞋根植于 Swoosh 历史，焕新演绎 70 年代的元年款篮球鞋，尽显日常型范。舒适耐穿，具备可驾驭多种地面的出众抓地力。鞋面、鞋舌和可拆卸吊牌融入焕新元素。丰富细节等你来探索。


  • 显示颜色： 白色/亮深红/体育场绿/黑
  • 款式： DJ5201-106

Nike Blazer Low '77 BG

¥669

篮球鞋经典

穿上 Nike Blazer Low '77 BG 大童运动童鞋，彰显复古篮球风范。这款低帮篮球鞋根植于 Swoosh 历史，焕新演绎 70 年代的元年款篮球鞋，尽显日常型范。舒适耐穿，具备可驾驭多种地面的出众抓地力。鞋面、鞋舌和可拆卸吊牌融入焕新元素。丰富细节等你来探索。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，易于清洁
  • 高压成型结构将外底与中底紧密衔接，缔造简洁利落外观
  • 橡胶鞋底融入人字底纹，塑就出众抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/亮深红/体育场绿/黑
  • 款式： DJ5201-106

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