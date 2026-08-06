穿上 Nike Blazer Low '77 BG 大童运动童鞋，彰显复古篮球风范。这款低帮篮球鞋根植于 Swoosh 历史，焕新演绎 70 年代的元年款篮球鞋，尽显日常型范。舒适耐穿，具备可驾驭多种地面的出众抓地力。鞋面、鞋舌和可拆卸吊牌融入焕新元素。丰富细节等你来探索。

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