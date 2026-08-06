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Nike Blazer Low '77 BG
大童运动童鞋
¥669
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Blazer Low '77 BG 大童运动童鞋，彰显复古篮球风范。这款低帮篮球鞋根植于 Swoosh 历史，焕新演绎 70 年代的元年款篮球鞋，尽显日常型范。舒适耐穿，具备可驾驭多种地面的出众抓地力。鞋面、鞋舌和可拆卸吊牌融入焕新元素。丰富细节等你来探索。
- 显示颜色： 白色/亮深红/体育场绿/黑
- 款式： DJ5201-106
Nike Blazer Low '77 BG
¥669
篮球鞋经典
穿上 Nike Blazer Low '77 BG 大童运动童鞋，彰显复古篮球风范。这款低帮篮球鞋根植于 Swoosh 历史，焕新演绎 70 年代的元年款篮球鞋，尽显日常型范。舒适耐穿，具备可驾驭多种地面的出众抓地力。鞋面、鞋舌和可拆卸吊牌融入焕新元素。丰富细节等你来探索。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，易于清洁
- 高压成型结构将外底与中底紧密衔接，缔造简洁利落外观
- 橡胶鞋底融入人字底纹，塑就出众抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/亮深红/体育场绿/黑
- 款式： DJ5201-106
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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