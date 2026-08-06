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Nike Blazer Low '77 VNTG BT
男子运动鞋
¥799
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此配色当前无货
Nike Blazer Low '77 VNTG BT 男子运动鞋采用醒目配色，彰显出众个性风采。
- 显示颜色： 白色/激光紫红/冰川蓝/多色
- 款式： DD3034-100
Nike Blazer Low '77 VNTG BT
¥799
助力前行
Nike Blazer Low '77 VNTG BT 男子运动鞋采用醒目配色，彰显出众个性风采。
产品细节
- 耐穿结构、牢固缝线和便于穿脱的系带系统
- 低帮加垫鞋口
- 硫化结构
- 硬质橡胶外底融入人字形底纹
- 显示颜色： 白色/激光紫红/冰川蓝/多色
- 款式： DD3034-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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