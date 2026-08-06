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Nike Blazer Low '77 VNTG BT 男子运动鞋 - 白色/激光紫红/冰川蓝/多色

Nike Blazer Low '77 VNTG BT

男子运动鞋

¥799

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Nike Blazer Low '77 VNTG BT 男子运动鞋采用醒目配色，彰显出众个性风采。


  • 显示颜色： 白色/激光紫红/冰川蓝/多色
  • 款式： DD3034-100

Nike Blazer Low '77 VNTG BT

¥799

助力前行

Nike Blazer Low '77 VNTG BT 男子运动鞋采用醒目配色，彰显出众个性风采。

产品细节

  • 耐穿结构、牢固缝线和便于穿脱的系带系统
  • 低帮加垫鞋口
  • 硫化结构
  • 硬质橡胶外底融入人字形底纹
  • 显示颜色： 白色/激光紫红/冰川蓝/多色
  • 款式： DD3034-100

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