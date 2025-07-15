Nike Blazer Low By You
专属定制女子运动鞋
¥749
皮革与翻毛皮组合设计简约利落，但绝非单调，愈穿愈柔软，耐穿性不减。 为何 Blazer 风靡数十年之久？这就来一探究竟吧。
- 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
- 款式： IB8554-900
Nike Blazer Low By You
¥749
皮革与翻毛皮组合设计简约利落，但绝非单调，愈穿愈柔软，耐穿性不减。 为何 Blazer 风靡数十年之久？这就来一探究竟吧。
基本材料
Nike Blazer Low By You 专属定制女子运动鞋任你玩转翻毛皮和皮革元素，打造专属外观。
玩转缤纷色彩
混搭醒目和柔和配色，展现出众风采。
秀出自我
名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 都可以融入鞋舌专属 Janoski 标志，增添个性色彩。
其他细节
- 硫化结构将外底与中底巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和舒适脚感
- 硬质橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
- 款式： IB8554-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。