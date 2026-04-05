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Nike Blazer Low Platform 女子厚底运动鞋 - 白色/山峰白/黑/釉粉

Nike Blazer Low Platform

女子厚底运动鞋

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Nike Blazer Low Platform 女子运动鞋因经典简约魅力和舒适性能而备受赞誉，为经典篮球鞋款营造优质格调。厚实鞋底助你自信迈步，鞋面则沿袭你挚爱的元年款设计。


  • 显示颜色： 白色/山峰白/黑/釉粉
  • 款式： DJ0292-103

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元年款时尚单品焕新来袭

Nike Blazer Low Platform 女子运动鞋因经典简约魅力和舒适性能而备受赞誉，为经典篮球鞋款营造优质格调。厚实鞋底助你自信迈步，鞋面则沿袭你挚爱的元年款设计。

其他细节

  • 厚实中底搭配鞋面双缝线细节，彰显自信之姿和醒目造型
  • 低帮加垫鞋口，兼顾利落外观和出众脚感
  • 外露式泡绵鞋舌，铸就舒适 DIY 风格
  • 硫化结构将外底与中底巧妙熔接，缔造简洁利落的外观与感受
  • 硬质橡胶外底融入人字形底纹图案，缔造出众抓地力和耐穿性，彰显传统风范

产品细节

  • 显示颜色： 白色/山峰白/黑/釉粉
  • 款式： DJ0292-103

Blazer 起源

1972 年，Nike 以篮球鞋为定位推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为适合滑板选手和运动鞋迷的现代风格主打系列。从简约的高帮帆布设计到成熟的皮革中帮和休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。

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