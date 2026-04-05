Nike Blazer Low Platform

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元年款时尚单品焕新来袭

Nike Blazer Low Platform 女子运动鞋因经典简约魅力和舒适性能而备受赞誉，为经典篮球鞋款营造优质格调。厚实鞋底助你自信迈步，鞋面则沿袭你挚爱的元年款设计。

其他细节 厚实中底搭配鞋面双缝线细节，彰显自信之姿和醒目造型

低帮加垫鞋口，兼顾利落外观和出众脚感

外露式泡绵鞋舌，铸就舒适 DIY 风格

硫化结构将外底与中底巧妙熔接，缔造简洁利落的外观与感受

硬质橡胶外底融入人字形底纹图案，缔造出众抓地力和耐穿性，彰显传统风范

产品细节 显示颜色： 白色/山峰白/黑/釉粉

款式： DJ0292-103