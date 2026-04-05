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Nike Blazer Low Platform
女子厚底运动鞋
25% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Blazer Low Platform 女子运动鞋因经典简约魅力和舒适性能而备受赞誉，为经典篮球鞋款营造优质格调。厚实鞋底助你自信迈步，鞋面则沿袭你挚爱的元年款设计。
- 显示颜色： 白色/山峰白/黑/釉粉
- 款式： DJ0292-103
Nike Blazer Low Platform
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元年款时尚单品焕新来袭
Nike Blazer Low Platform 女子运动鞋因经典简约魅力和舒适性能而备受赞誉，为经典篮球鞋款营造优质格调。厚实鞋底助你自信迈步，鞋面则沿袭你挚爱的元年款设计。
其他细节
- 厚实中底搭配鞋面双缝线细节，彰显自信之姿和醒目造型
- 低帮加垫鞋口，兼顾利落外观和出众脚感
- 外露式泡绵鞋舌，铸就舒适 DIY 风格
- 硫化结构将外底与中底巧妙熔接，缔造简洁利落的外观与感受
- 硬质橡胶外底融入人字形底纹图案，缔造出众抓地力和耐穿性，彰显传统风范
产品细节
- 显示颜色： 白色/山峰白/黑/釉粉
- 款式： DJ0292-103
Blazer 起源
1972 年，Nike 以篮球鞋为定位推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为适合滑板选手和运动鞋迷的现代风格主打系列。从简约的高帮帆布设计到成熟的皮革中帮和休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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