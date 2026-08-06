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Nike Blazer Mid '77
女子运动鞋板鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
70 年代风尚，80 年代挚爱，90 年代经典。如今，以出众设计迈向未来。Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋采用经典设计，易于穿搭。利落皮革材质带来非凡吸睛效果，搭配醒目复古品牌标志和华美的翻毛皮点缀，呈现优质外观。鞋舌外露泡绵和别致中底设计，塑就经典复古造型。即刻上脚，为你的造型锦上添花。
- 显示颜色： 白色/帆白/桃红/旧砖红
- 款式： CZ1055-102
Nike Blazer Mid '77
¥799
复古篮球风范
70 年代风尚，80 年代挚爱，90 年代经典。如今，以出众设计迈向未来。Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋采用经典设计，易于穿搭。利落皮革材质带来非凡吸睛效果，搭配醒目复古品牌标志和华美的翻毛皮点缀，呈现优质外观。鞋舌外露泡绵和别致中底设计，塑就经典复古造型。即刻上脚，为你的造型锦上添花。
其他细节
- 优质鞋面，塑就利落百搭造型
- 中底采用复古设计，营造十足复古感
- 高压成型结构将外底与中底紧密衔接，缔造经典简洁外观
- 鞋舌搭配外露式泡绵，塑就复古外观
- 硬质橡胶外底结合人字形底纹，铸就出色抓地力和耐穿性，缔造你挚爱的非凡体验
产品细节
- 显示颜色： 白色/帆白/桃红/旧砖红
- 款式： CZ1055-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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