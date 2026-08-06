 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋板鞋 - 白色/帆白/桃红/旧砖红

Nike Blazer Mid '77

女子运动鞋板鞋

¥799

售罄：

此配色当前无货

70 年代风尚，80 年代挚爱，90 年代经典。如今，以出众设计迈向未来。Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋采用经典设计，易于穿搭。利落皮革材质带来非凡吸睛效果，搭配醒目复古品牌标志和华美的翻毛皮点缀，呈现优质外观。鞋舌外露泡绵和别致中底设计，塑就经典复古造型。即刻上脚，为你的造型锦上添花。


  • 显示颜色： 白色/帆白/桃红/旧砖红
  • 款式： CZ1055-102

Nike Blazer Mid '77

¥799

复古篮球风范

70 年代风尚，80 年代挚爱，90 年代经典。如今，以出众设计迈向未来。Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋采用经典设计，易于穿搭。利落皮革材质带来非凡吸睛效果，搭配醒目复古品牌标志和华美的翻毛皮点缀，呈现优质外观。鞋舌外露泡绵和别致中底设计，塑就经典复古造型。即刻上脚，为你的造型锦上添花。

其他细节

  • 优质鞋面，塑就利落百搭造型
  • 中底采用复古设计，营造十足复古感
  • 高压成型结构将外底与中底紧密衔接，缔造经典简洁外观
  • 鞋舌搭配外露式泡绵，塑就复古外观
  • 硬质橡胶外底结合人字形底纹，铸就出色抓地力和耐穿性，缔造你挚爱的非凡体验

产品细节

  • 显示颜色： 白色/帆白/桃红/旧砖红
  • 款式： CZ1055-102

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。