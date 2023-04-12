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      Nike Blazer Mid '77

      女子运动鞋

      ¥799

      Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋采用匠心打造，重现 Nike 篮球鞋款的传统外观。皮革与合成材质组合鞋面搭配翻毛皮装饰和复古 Swoosh，加垫鞋口塑就舒适脚感。简洁配色呈现利落外观，可出色搭配多种装备。

      • 显示颜色： 白色/白金色/化石灰/亮眼柠檬黄
      • 款式： CZ0362-100

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