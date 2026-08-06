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Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋 - 白色/白金色/化石灰/亮眼柠檬黄

Nike Blazer Mid '77

女子运动鞋

¥799

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此配色当前无货

Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋采用匠心打造，重现 Nike 篮球鞋款的传统外观。皮革与合成材质组合鞋面搭配翻毛皮装饰和复古 Swoosh，加垫鞋口塑就舒适脚感。简洁配色呈现利落外观，可出色搭配多种装备。


  • 显示颜色： 白色/白金色/化石灰/亮眼柠檬黄
  • 款式： CZ0362-100

Nike Blazer Mid '77

¥799

复古篮球风范

Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋采用匠心打造，重现 Nike 篮球鞋款的传统外观。皮革与合成材质组合鞋面搭配翻毛皮装饰和复古 Swoosh，加垫鞋口塑就舒适脚感。简洁配色呈现利落外观，可出色搭配多种装备。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面巧搭复古 Swoosh，彰显传统格调；同时缝制覆面和外露缝线设计，营造复古外观
  • 硫化结构将外底与中底融为一体，缔造简洁利落外观，可驾驭多种场合
  • 硬质橡胶鞋底融入时尚人字形底纹，增强抓地力和耐穿性，营造新颖复古风范
  • 中帮加垫鞋口，提升支撑力和舒适感

产品细节

  • 后跟饰有复古“NIKE”
  • 后跟缝制翻毛皮细节
  • 侧边透气孔设计，实现非凡透气效果
  • 显示颜色： 白色/白金色/化石灰/亮眼柠檬黄
  • 款式： CZ0362-100

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