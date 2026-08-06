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Nike Blazer Mid '77
女子运动鞋
¥799
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此配色当前无货
Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋采用匠心打造，重现 Nike 篮球鞋款的传统外观。皮革与合成材质组合鞋面搭配翻毛皮装饰和复古 Swoosh，加垫鞋口塑就舒适脚感。简洁配色呈现利落外观，可出色搭配多种装备。
- 显示颜色： 白色/白金色/化石灰/亮眼柠檬黄
- 款式： CZ0362-100
Nike Blazer Mid '77
¥799
复古篮球风范
Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋采用匠心打造，重现 Nike 篮球鞋款的传统外观。皮革与合成材质组合鞋面搭配翻毛皮装饰和复古 Swoosh，加垫鞋口塑就舒适脚感。简洁配色呈现利落外观，可出色搭配多种装备。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面巧搭复古 Swoosh，彰显传统格调；同时缝制覆面和外露缝线设计，营造复古外观
- 硫化结构将外底与中底融为一体，缔造简洁利落外观，可驾驭多种场合
- 硬质橡胶鞋底融入时尚人字形底纹，增强抓地力和耐穿性，营造新颖复古风范
- 中帮加垫鞋口，提升支撑力和舒适感
产品细节
- 后跟饰有复古“NIKE”
- 后跟缝制翻毛皮细节
- 侧边透气孔设计，实现非凡透气效果
- 显示颜色： 白色/白金色/化石灰/亮眼柠檬黄
- 款式： CZ0362-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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