Nike Blazer Mid '77

¥899

复古篮球风范，御寒佳选

Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋温暖舒适，专为双足打造，助你轻松应对寒冬的同时又不失街头时尚风范。皮革与织物组合鞋面搭配舒适的鞋口起绒设计，为双足营造温暖感受，塑就经典御寒佳选。两副鞋带设计，搭配后跟外侧饰有的精致装饰，为鞋款增添冬季特有的别样风采。即刻上脚，为你的造型锦上添花。

其他细节 出众温暖的绗缝设计，帮助应对冬季寒冷

鞋口起绒设计，质感柔软，在寒冷天气帮助双足保持温暖

硫化结构将外底与中底融为一体，缔造简洁利落外观，助你驾驭不同场合

加垫鞋口提升支撑力和舒适感

产品细节 泡绵鞋垫

橡胶外底搭配人字形底纹

不适合用作个人防护装备 (PPE)

显示颜色： 浅土褐/帆白/柔和橙/灯草橙

款式： DQ5360-181