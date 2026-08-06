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Nike Blazer Mid '77
女子运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋温暖舒适，专为双足打造，助你轻松应对寒冬的同时又不失街头时尚风范。皮革与织物组合鞋面搭配舒适的鞋口起绒设计，为双足营造温暖感受，塑就经典御寒佳选。两副鞋带设计，搭配后跟外侧饰有的精致装饰，为鞋款增添冬季特有的别样风采。即刻上脚，为你的造型锦上添花。
- 显示颜色： 浅土褐/帆白/柔和橙/灯草橙
- 款式： DQ5360-181
Nike Blazer Mid '77
¥899
复古篮球风范，御寒佳选
Nike Blazer Mid '77 女子运动鞋温暖舒适，专为双足打造，助你轻松应对寒冬的同时又不失街头时尚风范。皮革与织物组合鞋面搭配舒适的鞋口起绒设计，为双足营造温暖感受，塑就经典御寒佳选。两副鞋带设计，搭配后跟外侧饰有的精致装饰，为鞋款增添冬季特有的别样风采。即刻上脚，为你的造型锦上添花。
其他细节
- 出众温暖的绗缝设计，帮助应对冬季寒冷
- 鞋口起绒设计，质感柔软，在寒冷天气帮助双足保持温暖
- 硫化结构将外底与中底融为一体，缔造简洁利落外观，助你驾驭不同场合
- 加垫鞋口提升支撑力和舒适感
产品细节
- 泡绵鞋垫
- 橡胶外底搭配人字形底纹
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 浅土褐/帆白/柔和橙/灯草橙
- 款式： DQ5360-181
Blazer 起源
1972 年，Nike 以篮球鞋为定位推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为适合滑板选手和运动鞋迷的现代风格主打系列。从简约的高帮帆布设计到成熟的皮革中帮和休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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