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Nike Blazer Mid '77
男子运动鞋
¥849
售罄：
此配色当前无货
Nike Blazer Mid '77 男子运动鞋采用泼墨风鞋面，彰显富有艺术感的专属格调，旨在向视觉艺术和复古篮球风范致敬。或者保留原有设计，不加点缀，独特设计助你打造吸睛外观。复古 Swoosh 设计和加垫鞋口，可为造型提升格调。
- 显示颜色： 白色/白色/帆白/黑
- 款式： DC7331-100
Nike Blazer Mid '77
¥849
复古篮球风范
Nike Blazer Mid '77 男子运动鞋采用泼墨风鞋面，彰显富有艺术感的专属格调，旨在向视觉艺术和复古篮球风范致敬。或者保留原有设计，不加点缀，独特设计助你打造吸睛外观。复古 Swoosh 设计和加垫鞋口，可为造型提升格调。
其他细节
- 鞋面融入泼墨设计，打造富有艺术感的专属格调，意在向艺术和个性风格致敬
- 复古 Swoosh 设计，彰显传统格调；缝制覆面搭配外露缝线设计，营造复古外观
- 硫化结构将外底与中底紧密衔接，塑就适合不同场合穿着的简约外观
- 硬质橡胶鞋底融入人字形底纹，增强抓地力和耐穿性，营造复古风范
- 中帮加垫鞋口，提升支撑力和舒适感
产品细节
- EVA 鞋垫，提升缓震效果
- 显示颜色： 白色/白色/帆白/黑
- 款式： DC7331-100
Blazer 起源
1972 年，Nike 以篮球鞋为定位推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为适合滑板选手和运动鞋爱好者的现代风格主打系列。从简约的高帮帆布设计再到成熟的皮革中帮、休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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