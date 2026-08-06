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Nike Blazer Mid '77 男子运动鞋 - 白色/白色/帆白/黑

Nike Blazer Mid '77

男子运动鞋

¥849

售罄：

此配色当前无货

Nike Blazer Mid '77 男子运动鞋采用泼墨风鞋面，彰显富有艺术感的专属格调，旨在向视觉艺术和复古篮球风范致敬。或者保留原有设计，不加点缀，独特设计助你打造吸睛外观。复古 Swoosh 设计和加垫鞋口，可为造型提升格调。


  • 显示颜色： 白色/白色/帆白/黑
  • 款式： DC7331-100

Nike Blazer Mid '77

¥849

复古篮球风范

Nike Blazer Mid '77 男子运动鞋采用泼墨风鞋面，彰显富有艺术感的专属格调，旨在向视觉艺术和复古篮球风范致敬。或者保留原有设计，不加点缀，独特设计助你打造吸睛外观。复古 Swoosh 设计和加垫鞋口，可为造型提升格调。

其他细节

  • 鞋面融入泼墨设计，打造富有艺术感的专属格调，意在向艺术和个性风格致敬
  • 复古 Swoosh 设计，彰显传统格调；缝制覆面搭配外露缝线设计，营造复古外观
  • 硫化结构将外底与中底紧密衔接，塑就适合不同场合穿着的简约外观
  • 硬质橡胶鞋底融入人字形底纹，增强抓地力和耐穿性，营造复古风范
  • 中帮加垫鞋口，提升支撑力和舒适感

产品细节

  • EVA 鞋垫，提升缓震效果
  • 显示颜色： 白色/白色/帆白/黑
  • 款式： DC7331-100

Blazer 起源

1972 年，Nike 以篮球鞋为定位推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为适合滑板选手和运动鞋爱好者的现代风格主打系列。从简约的高帮帆布设计再到成熟的皮革中帮、休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。

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