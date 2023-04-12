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      Nike Blazer Mid '77

      男子运动鞋

      ¥849

      橙色/深宝蓝/大学蓝/白色
      深宝蓝/橙色/大学金/白色

      挚爱街头鞋款携出众外观强势回归，旨在庆祝 Swoosh 诞生 50 周年。搭配元年款 Swoosh 设计、可拆卸鞋带扣及其他经典细节，将历史与时尚巧妙糅合，焕新演绎 Nike 篮球鞋传统外观。优质翻毛皮搭配双重鞋带，增添时尚魅力；柔软鞋口塑就你挚爱的经典外观。Nike Blazer Mid '77 男子运动鞋，问世即为经典。

      • 显示颜色： 橙色/深宝蓝/大学蓝/白色
      • 款式： DC3433-800

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