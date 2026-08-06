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Nike Blazer Mid '77
男子运动鞋
¥849
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此配色当前无货
挚爱街头鞋款携出众外观强势回归，旨在庆祝 Swoosh 诞生 50 周年。搭配元年款 Swoosh 设计、可拆卸鞋带扣及其他经典细节，将历史与时尚巧妙糅合，焕新演绎 Nike 篮球鞋传统外观。优质翻毛皮搭配双重鞋带，增添时尚魅力；柔软鞋口塑就你挚爱的经典外观。Nike Blazer Mid '77 男子运动鞋，问世即为经典。
- 显示颜色： 深宝蓝/橙色/大学金/白色
- 款式： DC3433-400
Nike Blazer Mid '77
¥849
致敬 SWOOSH 起源
挚爱街头鞋款携出众外观强势回归，旨在庆祝 Swoosh 诞生 50 周年。搭配元年款 Swoosh 设计、可拆卸鞋带扣及其他经典细节，将历史与时尚巧妙糅合，焕新演绎 Nike 篮球鞋传统外观。优质翻毛皮搭配双重鞋带，增添时尚魅力；柔软鞋口塑就你挚爱的经典外观。Nike Blazer Mid '77 男子运动鞋，问世即为经典。
Swoosh 面世 50 年
引入运动历史上具有里程碑意义的一个日子：1971 年 6 月 18 日。在这一天，Swoosh 首次亮相，将历史与时尚巧妙融合，塑就庆典外观。系带设计，塑就出众格调。
致敬 Swoosh
可拆卸 Swoosh 鞋带扣点缀鞋带；侧边饰有 1971 年元年款 Swoosh 刺绣设计。
经典 Swoosh，舒适非凡
加垫中帮鞋口和柔韧外底，塑就经久考验的舒适体验，让你穿上就不想脱下。
其他细节
- 鞋面融入翻毛皮细节，彰显传统格调；缝制覆面搭配外露式泡绵鞋舌，营造复古外观
- 硫化结构将外底与中底融为一体，缔造简洁利落外观，可驾驭不同场合
- 硬质橡胶外底融入人字形底纹图案，提升抓地力和耐穿性，营造复古风范
- 中帮加垫鞋口，提升支撑力和舒适感
产品细节
- 复古鞋舌标签饰有元年款“nike”字样
- 刺绣细节
- 显示颜色： 深宝蓝/橙色/大学金/白色
- 款式： DC3433-400
Blazer 起源
1972 年，Nike 以篮球鞋为定位推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为适合滑板选手和运动鞋鞋迷的现代风格主打系列。从简约的高帮帆布设计再到成熟的皮革中帮、休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。
Swoosh 起源
Swoosh 传奇始于 1971 年，诞生于一双足球运动鞋。其设计灵感源于希腊女神 Nike。Swoosh 代表运动精神和团结力量，象征着从赛场到街头的体育发展历程。
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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