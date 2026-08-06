Nike Blazer Mid '77

¥849

致敬 SWOOSH 起源

挚爱街头鞋款携出众外观强势回归，旨在庆祝 Swoosh 诞生 50 周年。搭配元年款 Swoosh 设计、可拆卸鞋带扣及其他经典细节，将历史与时尚巧妙糅合，焕新演绎 Nike 篮球鞋传统外观。优质翻毛皮搭配双重鞋带，增添时尚魅力；柔软鞋口塑就你挚爱的经典外观。Nike Blazer Mid '77 男子运动鞋，问世即为经典。

加垫中帮鞋口和柔韧外底，塑就经久考验的舒适体验，让你穿上就不想脱下。

引入运动历史上具有里程碑意义的一个日子：1971 年 6 月 18 日。在这一天，Swoosh 首次亮相，将历史与时尚巧妙融合，塑就庆典外观。系带设计，塑就出众格调。

Blazer 起源

1972 年，Nike 以篮球鞋为定位推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为适合滑板选手和运动鞋鞋迷的现代风格主打系列。从简约的高帮帆布设计再到成熟的皮革中帮、休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。

Swoosh 起源

Swoosh 传奇始于 1971 年，诞生于一双足球运动鞋。其设计灵感源于希腊女神 Nike。Swoosh 代表运动精神和团结力量，象征着从赛场到街头的体育发展历程。