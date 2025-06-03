Nike Blazer Mid '77 By You
专属定制运动鞋
¥999
想拥有一款和你一样活力四射的运动鞋？Nike Blazer Mid '77 By You 专属定制运动鞋等你来造。巧用各种趣致材料和升级五金配件，张扬真我风采。 以经典皮革或蟒蛇纹饰面打造风格独具的鞋面，然后定制图案、鞋舌标签和金属箍等各式细节。 加分设计：后跟内侧添加缎面里料，令鞋款易于穿脱，同时兼具出众外观。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： FV9522-900
Nike Blazer Mid '77 By You
¥999
想拥有一款和你一样活力四射的运动鞋？Nike Blazer Mid '77 By You 专属定制运动鞋等你来造。巧用各种趣致材料和升级五金配件，张扬真我风采。 以经典皮革或蟒蛇纹饰面打造风格独具的鞋面，然后定制图案、鞋舌标签和金属箍等各式细节。 加分设计：后跟内侧添加缎面里料，令鞋款易于穿脱，同时兼具出众外观。
基本材料
经典皮革或蟒蛇纹饰面，供你打造专属造型。
玩转缤纷色彩
奢华中性色调、运动风经典配色或多色混搭任你选择，尽情发挥你的创造力！
彰显个性
名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 每个鞋舌标签可添加至多 7 个字符，展现个性风采。
其他细节
- 耐穿结构、牢固缝线和易于穿脱的系带系统起初专为提升篮球运动表现而设计，缔造非凡舒适脚感
- 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和做旧风格
- 硬质橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
Nike By You 细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： FV9522-900
Blazer 起源
1972 年，Nike 以篮球鞋为定位推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为适合滑板选手和运动鞋迷的现代风格主打系列。 从简约的高帮帆布设计到成熟的皮革中帮和休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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