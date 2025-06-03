Nike Blazer Mid '77 By You

¥999

想拥有一款和你一样活力四射的运动鞋？Nike Blazer Mid '77 By You 专属定制运动鞋等你来造。巧用各种趣致材料和升级五金配件，张扬真我风采。 以经典皮革或蟒蛇纹饰面打造风格独具的鞋面，然后定制图案、鞋舌标签和金属箍等各式细节。 加分设计：后跟内侧添加缎面里料，令鞋款易于穿脱，同时兼具出众外观。

基本材料 经典皮革或蟒蛇纹饰面，供你打造专属造型。 玩转缤纷色彩 奢华中性色调、运动风经典配色或多色混搭任你选择，尽情发挥你的创造力！ 彰显个性 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 每个鞋舌标签可添加至多 7 个字符，展现个性风采。

其他细节 耐穿结构、牢固缝线和易于穿脱的系带系统起初专为提升篮球运动表现而设计，缔造非凡舒适脚感

硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和做旧风格

硬质橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

Nike By You 细节 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。

在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。

显示颜色： 多色/多色

款式： FV9522-900