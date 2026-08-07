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Nike Blazer Mid '77 Infinite 女子运动鞋 - 白色/落日红/椰奶色/电子绿

Nike Blazer Mid '77 Infinite

女子运动鞋

¥849

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从球场经典款跃升成为时尚街头单品，Nike Blazer Mid '77 Infinite 女子运动鞋融合传统篮球风范与耐穿橡胶装饰，赋予简约的球场经典鞋款出众耐穿性和层次感。


  • 显示颜色： 白色/落日红/椰奶色/电子绿
  • 款式： DC1746-102

Nike Blazer Mid '77 Infinite

¥849

复古风范，时尚升级

从球场经典款跃升成为时尚街头单品，Nike Blazer Mid '77 Infinite 女子运动鞋融合传统篮球风范与耐穿橡胶装饰，赋予简约的球场经典鞋款出众耐穿性和层次感。

其他细节

  • 鞋面轻盈易搭，起初专为高性能篮球鞋打造
  • 简洁色彩、利落线条和加垫中帮鞋口设计，塑就时尚外观和舒适贴合感
  • 泡绵中底塑就舒适缓震的日常穿着体验
  • 硫化结构将外底与中底巧妙融合，缔造简洁利落外观，兼具出色耐穿性和舒适度
  • 高磨损区域采用橡胶装饰加固，经久耐穿，塑就立体造型
  • 硬质橡胶外底融入人字形底纹图案，增强抓地力和耐穿性，彰显传统风范

产品细节

  • 后跟巧搭“NIKE”刺绣字样
  • 显示颜色： 白色/落日红/椰奶色/电子绿
  • 款式： DC1746-102

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