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Nike Blazer Mid '77 Infinite
女子运动鞋
¥849
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此配色当前无货
从球场经典款跃升成为时尚街头单品，Nike Blazer Mid '77 Infinite 女子运动鞋融合传统篮球风范与耐穿橡胶装饰，赋予简约的球场经典鞋款出众耐穿性和层次感。
- 显示颜色： 白色/落日红/椰奶色/电子绿
- 款式： DC1746-102
Nike Blazer Mid '77 Infinite
¥849
复古风范，时尚升级
从球场经典款跃升成为时尚街头单品，Nike Blazer Mid '77 Infinite 女子运动鞋融合传统篮球风范与耐穿橡胶装饰，赋予简约的球场经典鞋款出众耐穿性和层次感。
其他细节
- 鞋面轻盈易搭，起初专为高性能篮球鞋打造
- 简洁色彩、利落线条和加垫中帮鞋口设计，塑就时尚外观和舒适贴合感
- 泡绵中底塑就舒适缓震的日常穿着体验
- 硫化结构将外底与中底巧妙融合，缔造简洁利落外观，兼具出色耐穿性和舒适度
- 高磨损区域采用橡胶装饰加固，经久耐穿，塑就立体造型
- 硬质橡胶外底融入人字形底纹图案，增强抓地力和耐穿性，彰显传统风范
产品细节
- 后跟巧搭“NIKE”刺绣字样
- 显示颜色： 白色/落日红/椰奶色/电子绿
- 款式： DC1746-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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