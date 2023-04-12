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      Nike Blazer Mid '77 Infinite

      女子运动鞋

      ¥849

      从球场经典款跃升成为时尚街头单品，Nike Blazer Mid '77 Infinite 女子运动鞋融合传统篮球风范与耐穿橡胶装饰，赋予简约的球场经典鞋款出众耐穿性和层次感。

      • 显示颜色： 白色/落日紫/椰奶色/电子绿
      • 款式： DC1746-102

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