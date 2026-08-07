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Nike Blazer Mid '77 Infinite
男子运动鞋
¥849
售罄：
此配色当前无货
Nike Blazer Mid '77 Infinite 男子运动鞋重塑经典的复古篮球风范，塑就街头基础单品。鞋头、后跟和鞋侧融入橡胶细节设计，经久耐穿，助你随时随地应对挑战；搭配别致的滚边 Swoosh 标志，平添时尚魅力。
- 显示颜色： 白色/空间蓝/罗马绿/亮深红
- 款式： DA7233-102
Nike Blazer Mid '77 Infinite
¥849
BLAZER 风范，随时随地增添魅力
Nike Blazer Mid '77 Infinite 男子运动鞋重塑经典的复古篮球风范，塑就街头基础单品。鞋头、后跟和鞋侧融入橡胶细节设计，经久耐穿，助你随时随地应对挑战；搭配别致的滚边 Swoosh 标志，平添时尚魅力。
其他细节
- 皮革和合成材质组合鞋面在鞋头、后跟和鞋侧区域融入橡胶装饰，缔造出色耐穿性，助你驾驭不同场合
- 复古 Swoosh 设计，彰显传统格调；缝制覆面搭配外露缝线设计，营造复古外观
- 硫化结构将外底与中底紧密衔接，塑就适合多种场合穿着的简约外观
- 硬质橡胶鞋底融入人字形底纹，增强抓地力和耐穿性，营造复古风范
- 中帮加垫鞋口设计，提升支撑力和舒适感
产品细节
- 外露式泡绵鞋舌，塑就 DIY 风格
- 泡绵鞋垫
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/空间蓝/罗马绿/亮深红
- 款式： DA7233-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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