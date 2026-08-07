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Nike Blazer Mid '77 Infinite 男子运动鞋 - 白色/空间蓝/罗马绿/亮深红

Nike Blazer Mid '77 Infinite

男子运动鞋

¥849

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此配色当前无货

Nike Blazer Mid '77 Infinite 男子运动鞋重塑经典的复古篮球风范，塑就街头基础单品。鞋头、后跟和鞋侧融入橡胶细节设计，经久耐穿，助你随时随地应对挑战；搭配别致的滚边 Swoosh 标志，平添时尚魅力。


  • 显示颜色： 白色/空间蓝/罗马绿/亮深红
  • 款式： DA7233-102

Nike Blazer Mid '77 Infinite

¥849

BLAZER 风范，随时随地增添魅力

Nike Blazer Mid '77 Infinite 男子运动鞋重塑经典的复古篮球风范，塑就街头基础单品。鞋头、后跟和鞋侧融入橡胶细节设计，经久耐穿，助你随时随地应对挑战；搭配别致的滚边 Swoosh 标志，平添时尚魅力。

其他细节

  • 皮革和合成材质组合鞋面在鞋头、后跟和鞋侧区域融入橡胶装饰，缔造出色耐穿性，助你驾驭不同场合
  • 复古 Swoosh 设计，彰显传统格调；缝制覆面搭配外露缝线设计，营造复古外观
  • 硫化结构将外底与中底紧密衔接，塑就适合多种场合穿着的简约外观
  • 硬质橡胶鞋底融入人字形底纹，增强抓地力和耐穿性，营造复古风范
  • 中帮加垫鞋口设计，提升支撑力和舒适感

产品细节

  • 外露式泡绵鞋舌，塑就 DIY 风格
  • 泡绵鞋垫
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/空间蓝/罗马绿/亮深红
  • 款式： DA7233-102

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