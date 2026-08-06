第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Blazer Mid '77 Jumbo
男子经典复古运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Blazer Mid '77 Jumbo 男子经典复古运动鞋采用匠心设计，以出众外观和质感焕新衣橱单品。弹性后跟拼接搭配灯芯绒般的纹理，结合便于穿脱的加大提拉设计，塑就你挚爱的复古外观。大号 Swoosh 设计结合宽大鞋带，增添活泼意趣。
- 显示颜色： 黑/帆白/浅橄榄绿/亮深红
- 款式： DD3111-001
Nike Blazer Mid '77 Jumbo
¥899
大号 SWOOSH，醒目风范
Nike Blazer Mid '77 Jumbo 男子经典复古运动鞋采用匠心设计，以出众外观和质感焕新衣橱单品。弹性后跟拼接搭配灯芯绒般的纹理，结合便于穿脱的加大提拉设计，塑就你挚爱的复古外观。大号 Swoosh 设计结合宽大鞋带，增添活泼意趣。
方便无拘
弹性后跟拼接，便于穿脱，助力快速启程。后跟和鞋舌结合加大提拉设计，方便轻松穿脱。
大号设计，醒目风范
大号 Swoosh 结合宽大鞋带，为你的穿搭增添醒目风范。
经典设计
鞋款融入 Blazer 的经典设计，采用缝制覆面搭配鞋头柔软翻毛皮装饰，彰显传统篮球风范。加粗缝线设计，增添一抹不羁格调。
传统风范，强劲抓地
橡胶外底融入凸起人字形底纹，彰显经典外观。
其他细节
- 外露式厚实泡绵鞋舌
- 宽大鞋带
- 加粗缝线设计
- 后跟和鞋舌处采用加大提拉设计
- 大号梭织标签
产品细节
- 显示颜色： 黑/帆白/浅橄榄绿/亮深红
- 款式： DD3111-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。