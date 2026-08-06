 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Blazer Mid '77 Jumbo 男子经典复古运动鞋 - 黑/帆白/浅橄榄绿/亮深红

Nike Blazer Mid '77 Jumbo

男子经典复古运动鞋

¥899
黑/帆白/浅橄榄绿/亮深红
白色/白色/帆白/暗赤褐

售罄：

此配色当前无货

Nike Blazer Mid '77 Jumbo 男子经典复古运动鞋采用匠心设计，以出众外观和质感焕新衣橱单品。弹性后跟拼接搭配灯芯绒般的纹理，结合便于穿脱的加大提拉设计，塑就你挚爱的复古外观。大号 Swoosh 设计结合宽大鞋带，增添活泼意趣。


  • 显示颜色： 黑/帆白/浅橄榄绿/亮深红
  • 款式： DD3111-001

Nike Blazer Mid '77 Jumbo

¥899

大号 SWOOSH，醒目风范

Nike Blazer Mid '77 Jumbo 男子经典复古运动鞋采用匠心设计，以出众外观和质感焕新衣橱单品。弹性后跟拼接搭配灯芯绒般的纹理，结合便于穿脱的加大提拉设计，塑就你挚爱的复古外观。大号 Swoosh 设计结合宽大鞋带，增添活泼意趣。

方便无拘

弹性后跟拼接，便于穿脱，助力快速启程。后跟和鞋舌结合加大提拉设计，方便轻松穿脱。

大号设计，醒目风范

大号 Swoosh 结合宽大鞋带，为你的穿搭增添醒目风范。

经典设计

鞋款融入 Blazer 的经典设计，采用缝制覆面搭配鞋头柔软翻毛皮装饰，彰显传统篮球风范。加粗缝线设计，增添一抹不羁格调。

传统风范，强劲抓地

橡胶外底融入凸起人字形底纹，彰显经典外观。

其他细节

  • 外露式厚实泡绵鞋舌
  • 宽大鞋带
  • 加粗缝线设计
  • 后跟和鞋舌处采用加大提拉设计
  • 大号梭织标签

产品细节

  • 显示颜色： 黑/帆白/浅橄榄绿/亮深红
  • 款式： DD3111-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。