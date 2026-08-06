Nike Blazer Mid '77 Jumbo

¥899

大号 SWOOSH，醒目风范

Nike Blazer Mid '77 Jumbo 男子经典复古运动鞋采用匠心设计，以出众外观和质感焕新衣橱单品。弹性后跟拼接搭配灯芯绒般的纹理，结合便于穿脱的加大提拉设计，塑就你挚爱的复古外观。大号 Swoosh 设计结合宽大鞋带，增添活泼意趣。

方便无拘 弹性后跟拼接，便于穿脱，助力快速启程。后跟和鞋舌结合加大提拉设计，方便轻松穿脱。 大号设计，醒目风范 大号 Swoosh 结合宽大鞋带，为你的穿搭增添醒目风范。 经典设计 鞋款融入 Blazer 的经典设计，采用缝制覆面搭配鞋头柔软翻毛皮装饰，彰显传统篮球风范。加粗缝线设计，增添一抹不羁格调。 传统风范，强劲抓地 橡胶外底融入凸起人字形底纹，彰显经典外观。

其他细节 外露式厚实泡绵鞋舌

宽大鞋带

加粗缝线设计

后跟和鞋舌处采用加大提拉设计

大号梭织标签