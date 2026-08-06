第 1 张图片，共 1 张图片
Nike Blazer Mid '77 Jumbo
男子运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Blazer Mid '77 Jumbo 男子运动鞋采用宽大细节设计，焕新演绎 1977 年街头人气鞋款，彰显经典风范。 沿用你挚爱的复古美学设计，结合耐克大勾标志、加宽鞋带、加粗缝线和加厚底纹，塑就醒目外观。
- 显示颜色： 山峰白/白色/安全橙/芝麻棕
- 款式： FB1882-121
Nike Blazer Mid '77 Jumbo
¥899
Nike Blazer Mid '77 Jumbo 男子运动鞋采用宽大细节设计，焕新演绎 1977 年街头人气鞋款，彰显经典风范。 沿用你挚爱的复古美学设计，结合耐克大勾标志、加宽鞋带、加粗缝线和加厚底纹，塑就醒目外观。
其他细节
- 鞋面融入翻毛皮细节，彰显传统格调，塑就复古外观
- 加垫中帮鞋口搭配柔韧外底，塑就久经考验的舒适体验
- 宽大鞋带结合鞋面加粗缝线设计，为你的穿搭增添醒目风范
- 橡胶外底融入凸起人字形底纹，彰显经典外观，同时铸就非凡抓地力
产品细节
- 外露式泡绵鞋舌
- 大号梭织鞋舌标签
- 显示颜色： 山峰白/白色/安全橙/芝麻棕
- 款式： FB1882-121
Blazer 起源
1972 年，Nike 以篮球鞋为定位推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为适合滑板选手和运动鞋迷的现代风格主打系列。 从简约的高帮帆布设计到成熟的皮革中帮和休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。