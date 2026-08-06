第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Blazer Mid '77 SE D (PS)
幼童运动童鞋
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Blazer Mid '77 SE D (PS) 幼童运动童鞋助力轻松完成不同舞蹈动作，让孩子尽情畅玩。采用柔软翻毛皮，搭配便于穿脱的加衬鞋口和中帮款式，助孩子跟随节奏自信起舞，畅享两步舞乐趣。
- 显示颜色： 白色/白色/黑/白色
- 款式： DH8641-102
Nike Blazer Mid '77 SE D (PS)
¥599
复古篮球风范，彰显凌跃风范
Nike Blazer Mid '77 SE D (PS) 幼童运动童鞋助力轻松完成不同舞蹈动作，让孩子尽情畅玩。采用柔软翻毛皮，搭配便于穿脱的加衬鞋口和中帮款式，助孩子跟随节奏自信起舞，畅享两步舞乐趣。
大展舞姿
该特别版灵感源自舞蹈。 鞋口融入额外衬垫，助你在翩翩起舞时畅享舒适感受。 匠心设计线条，意在模仿跳舞时的流畅动作。
经久耐穿
鞋头设有橡胶护条，缔造出色耐穿性，应对打滑，助力成长中的脚尖畅快起舞。橡胶外底，铸就非凡抓地力。
轻松穿脱
弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。
其他细节
- 皮革、合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，提供出众支撑效果，传承元年款 Blazer 的经典质感
- 鞋款内里融入柔软里料，带来非凡舒适感
产品细节
- 弹性鞋带
- 显示颜色： 白色/白色/黑/白色
- 款式： DH8641-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。