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Nike Blazer Mid '77 SE D (PS) 幼童运动童鞋 - 白色/白色/黑/白色

Nike Blazer Mid '77 SE D (PS)

幼童运动童鞋

¥599

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此配色当前无货

Nike Blazer Mid '77 SE D (PS) 幼童运动童鞋助力轻松完成不同舞蹈动作，让孩子尽情畅玩。采用柔软翻毛皮，搭配便于穿脱的加衬鞋口和中帮款式，助孩子跟随节奏自信起舞，畅享两步舞乐趣。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑/白色
  • 款式： DH8641-102

Nike Blazer Mid '77 SE D (PS)

¥599

复古篮球风范，彰显凌跃风范

Nike Blazer Mid '77 SE D (PS) 幼童运动童鞋助力轻松完成不同舞蹈动作，让孩子尽情畅玩。采用柔软翻毛皮，搭配便于穿脱的加衬鞋口和中帮款式，助孩子跟随节奏自信起舞，畅享两步舞乐趣。

大展舞姿

该特别版灵感源自舞蹈。 鞋口融入额外衬垫，助你在翩翩起舞时畅享舒适感受。 匠心设计线条，意在模仿跳舞时的流畅动作。

经久耐穿

鞋头设有橡胶护条，缔造出色耐穿性，应对打滑，助力成长中的脚尖畅快起舞。橡胶外底，铸就非凡抓地力。

轻松穿脱

弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。

其他细节

  • 皮革、合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，提供出众支撑效果，传承元年款 Blazer 的经典质感
  • 鞋款内里融入柔软里料，带来非凡舒适感

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 显示颜色： 白色/白色/黑/白色
  • 款式： DH8641-102

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