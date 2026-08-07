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Nike Blazer Mid '77 Suede
女子运动鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Blazer Mid '77 Suede 女子运动鞋采用匠心打造，重现 Nike 篮球鞋款的复古外观。华美翻毛皮、复古 Swoosh 设计与加垫鞋口，塑就时尚潮鞋；简约鞋面缔造利落外观，助你轻松驾驭不同穿搭风范。
- 显示颜色： 黑蓝/黑蓝/黑蓝/山峰白
- 款式： DB5461-400
Nike Blazer Mid '77 Suede
¥799
复古篮球风范
Nike Blazer Mid '77 Suede 女子运动鞋采用匠心打造，重现 Nike 篮球鞋款的复古外观。华美翻毛皮、复古 Swoosh 设计与加垫鞋口，塑就时尚潮鞋；简约鞋面缔造利落外观，助你轻松驾驭不同穿搭风范。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，巧搭耐克勾勾设计，彰显传统格调；缝制覆面搭配外露缝线设计，营造复古外观
- 硫化结构将外底与中底紧密衔接，塑就适合多种场合穿着的简约外观
- 硬质橡胶外底融入人字形底纹图案，带来出色抓地力和耐穿性，营造复古风范
- 中帮加垫鞋口，舒适支撑，彰显篮球风范
产品细节
- 侧边打孔设计
- 后跟饰有“NIKE”
- 显示颜色： 黑蓝/黑蓝/黑蓝/山峰白
- 款式： DB5461-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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