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Nike Blazer Mid '77 Suede 女子运动鞋 - 黑蓝/黑蓝/黑蓝/山峰白

Nike Blazer Mid '77 Suede

女子运动鞋

¥799
黑蓝/黑蓝/黑蓝/山峰白
张扬粉/橡皮中褐/荷兰橙/白色
队红/队红/队红/山峰白
麻线黄/麻线黄/麻线黄/山峰白

售罄：

此配色当前无货

Nike Blazer Mid '77 Suede 女子运动鞋采用匠心打造，重现 Nike 篮球鞋款的复古外观。华美翻毛皮、复古 Swoosh 设计与加垫鞋口，塑就时尚潮鞋；简约鞋面缔造利落外观，助你轻松驾驭不同穿搭风范。


  • 显示颜色： 黑蓝/黑蓝/黑蓝/山峰白
  • 款式： DB5461-400

Nike Blazer Mid '77 Suede

¥799

复古篮球风范

Nike Blazer Mid '77 Suede 女子运动鞋采用匠心打造，重现 Nike 篮球鞋款的复古外观。华美翻毛皮、复古 Swoosh 设计与加垫鞋口，塑就时尚潮鞋；简约鞋面缔造利落外观，助你轻松驾驭不同穿搭风范。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，巧搭耐克勾勾设计，彰显传统格调；缝制覆面搭配外露缝线设计，营造复古外观
  • 硫化结构将外底与中底紧密衔接，塑就适合多种场合穿着的简约外观
  • 硬质橡胶外底融入人字形底纹图案，带来出色抓地力和耐穿性，营造复古风范
  • 中帮加垫鞋口，舒适支撑，彰显篮球风范

产品细节

  • 侧边打孔设计
  • 后跟饰有“NIKE”
  • 显示颜色： 黑蓝/黑蓝/黑蓝/山峰白
  • 款式： DB5461-400

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