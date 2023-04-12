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      Nike Blazer Mid Rebel

      女子运动鞋

      ¥549
      ¥799
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      黑/油灰/油灰/山峰白
      冷灰/暗灰/泡沫粉/山峰白

      Nike Blazer Mid Rebel 女子运动鞋的鞋带捆绑至脚踝处，不绑鞋带时，可用侧边拉链锁定，挑战常规、颠覆想像。鞋面饰有撞色 Swoosh 标志，让造型自由游走在秩序与混乱的中间地带。

      • 显示颜色： 黑/油灰/油灰/山峰白
      • 款式： BQ4022-001

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