Nike Blazer Phantom Low
男子运动鞋板鞋
14% 折让
Nike Blazer Phantom Low 男子运动鞋将现代格调与经典 Nike 风范巧妙糅合。采用轻盈利落设计，焕新演绎经典鞋款。该鞋款带来舒适足底体验，结合鞋侧壁加固设计，缔造舒适感受。
- 显示颜色： 山峰白/白色/帆白/黑
- 款式： HF3119-101
其他细节
- 皮革鞋面适合日常穿着，柔软非凡
- 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格
- 硬质橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 加垫鞋口
- 一体式鞋头护条
Blazer 起源
1972 年，Nike 以篮球鞋为定位推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为适合滑板选手和运动鞋迷的现代风格主打系列。从简约的高帮帆布设计到成熟的皮革中帮和休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
