 
Nike Blazer Phantom Low 男子运动鞋板鞋 - 山峰白/白色/帆白/黑

Nike Blazer Phantom Low

男子运动鞋板鞋

43% 折让

Nike Blazer Phantom Low 男子运动鞋将现代格调与经典 Nike 风范巧妙糅合。采用轻盈利落设计，焕新演绎经典鞋款。该鞋款带来舒适足底体验，结合鞋侧壁加固设计，缔造舒适感受。


  • 显示颜色： 山峰白/白色/帆白/黑
  • 款式： HF3119-101

其他细节

  • 皮革鞋面适合日常穿着，柔软非凡
  • 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格
  • 硬质橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 一体式鞋头护条
Blazer 起源

1972 年，Nike 以篮球鞋为定位推出 Blazer 系列，此后逐渐演变为适合滑板选手和运动鞋迷的现代风格主打系列。从简约的高帮帆布设计到成熟的皮革中帮和休闲低帮设计，这些鞋款随着时间的推移风采益彰。

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

