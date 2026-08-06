Nike Blazer Slip 女子运动鞋借鉴元年款经典篮球鞋，搭配一脚蹬设计，彰显休闲风范。原型鞋般的解构重塑鞋面，为版型注入醒目简约气息。鞋款采用便于穿脱的设计，在 Swoosh 和低帮鞋口周围融入透气镂空，打造舒适方便的穿着体验。

Nike Blazer Slip 女子运动鞋借鉴元年款经典篮球鞋，搭配一脚蹬设计，彰显休闲风范。原型鞋般的解构重塑鞋面，为版型注入醒目简约气息。鞋款采用便于穿脱的设计，在 Swoosh 和低帮鞋口周围融入透气镂空，打造舒适方便的穿着体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。