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Nike Blazer Slip
女子运动鞋
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike Blazer Slip 女子运动鞋借鉴元年款经典篮球鞋，搭配一脚蹬设计，彰显休闲风范。原型鞋般的解构重塑鞋面，为版型注入醒目简约气息。鞋款采用便于穿脱的设计，在 Swoosh 和低帮鞋口周围融入透气镂空，打造舒适方便的穿着体验。
- 显示颜色： 山峰白/山峰白/山峰白
- 款式： CJ1651-100
Nike Blazer Slip
¥699
多变造型，元年风范
Nike Blazer Slip 女子运动鞋借鉴元年款经典篮球鞋，搭配一脚蹬设计，彰显休闲风范。原型鞋般的解构重塑鞋面，为版型注入醒目简约气息。鞋款采用便于穿脱的设计，在 Swoosh 和低帮鞋口周围融入透气镂空，打造舒适方便的穿着体验。
解构重塑，优雅依旧
打孔细节和 Swoosh 侧边镂空设计，缔造出众外观。
优质设计，多变风范
柔软皮革融入丰富纹理，非凡易搭。
轻松穿脱
一脚蹬设计带来舒适体验，且便于穿脱。
休闲舒适
缓震鞋垫结合包覆脚踝的柔软里料，舒适非凡。
产品细节
- 橡胶鞋底，塑就出众抓地力和耐穿性
- 显示颜色： 山峰白/山峰白/山峰白
- 款式： CJ1651-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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