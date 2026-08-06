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Nike Blazer Slip 女子运动鞋 - 山峰白/山峰白/山峰白

Nike Blazer Slip

女子运动鞋

¥699
山峰白/山峰白/山峰白
灰紫/灰紫/山峰白/灰紫

售罄：

此配色当前无货

Nike Blazer Slip 女子运动鞋借鉴元年款经典篮球鞋，搭配一脚蹬设计，彰显休闲风范。原型鞋般的解构重塑鞋面，为版型注入醒目简约气息。鞋款采用便于穿脱的设计，在 Swoosh 和低帮鞋口周围融入透气镂空，打造舒适方便的穿着体验。


  • 显示颜色： 山峰白/山峰白/山峰白
  • 款式： CJ1651-100

Nike Blazer Slip

¥699

多变造型，元年风范

Nike Blazer Slip 女子运动鞋借鉴元年款经典篮球鞋，搭配一脚蹬设计，彰显休闲风范。原型鞋般的解构重塑鞋面，为版型注入醒目简约气息。鞋款采用便于穿脱的设计，在 Swoosh 和低帮鞋口周围融入透气镂空，打造舒适方便的穿着体验。

解构重塑，优雅依旧

打孔细节和 Swoosh 侧边镂空设计，缔造出众外观。

优质设计，多变风范

柔软皮革融入丰富纹理，非凡易搭。

轻松穿脱

一脚蹬设计带来舒适体验，且便于穿脱。

休闲舒适

缓震鞋垫结合包覆脚踝的柔软里料，舒适非凡。

产品细节

  • 橡胶鞋底，塑就出众抓地力和耐穿性
  • 显示颜色： 山峰白/山峰白/山峰白
  • 款式： CJ1651-100

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