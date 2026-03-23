Nike Bold Play 幼童工装长裤兼具实用性和舒适性，采用四向弹性梭织面料，提供充裕的活动空间。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；锥形裤腿搭配弹性裤管口，塑就稳固体验；多口袋设计，可供安全存放现金或钥匙等随身小物件。可搭配其他 Nike 上衣，打造风格统一的的造型，与运动鞋相得益彰。

Nike Bold Play 幼童工装长裤兼具实用性和舒适性，采用四向弹性梭织面料，提供充裕的活动空间。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；锥形裤腿搭配弹性裤管口，塑就稳固体验；多口袋设计，可供安全存放现金或钥匙等随身小物件。可搭配其他 Nike 上衣，打造风格统一的的造型，与运动鞋相得益彰。

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