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Book 德文布克男子加绒套头连帽衫 - 黑/黑

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德文布克男子加绒套头连帽衫

21% 折让

赛场上的德文·布克总是潇洒自如、胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book 德文布克男子加绒套头连帽衫融合布克的匠心巧思，采用宽松版型，结合精致的染色和水洗处理，搭配轻微褪色图案，旨在致敬其不断成长的传奇生涯。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： II3922-010

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赛场上的德文·布克总是潇洒自如、胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book 德文布克男子加绒套头连帽衫融合布克的匠心巧思，采用宽松版型，结合精致的染色和水洗处理，搭配轻微褪色图案，旨在致敬其不断成长的传奇生涯。

设计揭秘

布克携手亲朋好友，与 Nike 设计师并肩协作，匠心打造出本系列。染色和水洗处理提升单品格调，金属饰牌旨在向他对经典汽车的热爱致敬。Chapter II 图案，标志着他经典风格的蜕变与升华。

顺滑设计，出众结构

厚实加绒针织面料富有结构感，表面触感顺滑，内里柔软，塑就优质外观和非凡舒适感受。

产品细节

  • 正面袋鼠式口袋
  • 罗纹袖口和下摆
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： II3922-010

免费配送和退换货

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。