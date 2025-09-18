Book 1 CHBL EP 耐高篮球系列
德文布克男子篮球鞋
42% 折让
德文·布克可以在球场轻松得分。 Book 1 CHBL EP 耐高篮球系列德文布克男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。无论是持球突袭篮下、后撤步三分命中，还是快攻中提速推进，此款战靴都能助其精准掌控。 该鞋款采用匠心设计，塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展敏捷步法，创造空间，大展身手。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 白色/心灵蓝/神秘焰火色/闪电蓝
- 款式： IH0893-100
急起急停，轻松自如
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。
急停转向
中足融入坚韧塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，还是利用空间迅疾切入，皆可轻松驾驭。
强势切入
人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。
全掌型泡绵
全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
