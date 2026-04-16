Book 1 EP

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德文·布克球技精湛，凭借小碎步轻松突破防线，让对手猝不及防，再用连贯的刺探步晃开防守，强势跳投，上演一幕幕扣人心弦的名场面。 Book 1 EP 男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。顺滑鞋面搭配皮革材质，突显出众格调；匠心设计塑就迅疾舒适的迈步体验，让热爱篮球的你和德文·布克施展敏捷步法，创造空间，大展身手。

布克的“儿子”

此特别版旨在致敬德文·布克的“儿子”，他挚爱的卡斯罗犬 Haven。大理石纹图案耐克勾标志致敬 Haven 充满活力的深棕色眼睛，黑色基底灵感源自它浓密柔软的皮毛。配色、材料和其他细节设计均以 Haven 为灵感源泉，并由 Book 精心挑选。鞋款采用耐穿帆布，搭配皮革材质，打造出众加固效果，缔造舒适穿着感受。鞋舌内侧标签饰有古英语字母“H”图案，旨在致敬 Haven；后跟提拉缀以字样，彰显 Book 系列风范。后跟提拉设计从书脊中汲取灵感，字样代表德文·布克未完待续的故事中的章节。

Book 风范，顺滑质感

工装风格鞋面，缔造出众耐穿性，令外观呈现纯正 Book 格调；前足搭配皮革，打造出众加固效果，新鞋出盒即可畅享柔软舒适穿着感受。后跟提拉设计，灵感来自书脊；巧妙缀以字样，代表未完待续的故事中的章节。

急停转向

中足融入坚韧塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，还是利用空间迅疾切入，皆可轻松驾驭。

急起急停，轻松自如

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。

强势切入

多向抓地人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。该鞋款的橡胶外底出众耐穿，专为户外球场打造。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软，助力舒适驰骋。