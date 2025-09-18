Book 1 EP "Sunset"
德文布克男子篮球鞋
德文·布克球技精湛，凭借小碎步轻松突破防线，让对手猝不及防，再用连贯的刺探步晃开防守，强势跳投，上演一幕幕扣人心弦的名场面。 Book 1 EP "Sunset" 德文布克男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。 该鞋款采用顺滑鞋面，塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展敏捷步法，创造空间，大展身手。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。 这款匠心力作采用多彩配色，设计灵感源自德文·布克家中的传奇沙漠日落景象。
- 显示颜色： 庭紫/褐灰/日晷黄/荷兰橙
- 款式： HJ5355-500
Book 风范，顺滑质感
工装风格鞋面，彰显纯正 Book 风范，打造出众耐穿加固效果，新鞋出盒即可畅享柔软舒适体验。
急起急停，轻松自如
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现。
急停转向
中底设有坚固塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向还是迅疾切入，皆可轻松驾驭。
强势切入
抓地人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。
全掌型泡绵
全掌型泡绵质感柔软且出众回弹，助力舒适驰骋。
产品细节
