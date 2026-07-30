Book 2 "Camo" EP

¥999

想一对一盯防布克，可没那么容易。他的进攻招式层出不穷，总能让人防不胜防。我们还为这款 Book 2 "Camo" EP 德文布克男子篮球鞋的鞋面和中底覆以迷彩图案。现在，谁也无法预料，你和布克如今将释放怎样的进攻破坏力。防守者可要做好准备了。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

缓震回弹，出众脚感 Air Zoom 缓震配置从原先 Book 1 的后跟位置移至前足，塑就回弹的迈步体验。 舒适泡棉 中底采用 Cushlon 泡棉制成，打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。 脚感柔软 当布克的双足置于回弹鞋垫之上，为这位球星带来回弹缓震的上脚体验。 轻盈鞋面 鞋面采用轻盈柔韧的帆布，上脚稳固贴合，助力你和布克在比赛中保持干爽。 灵感源自 AF1 的抓地底纹 现代化的人字形抓地底纹的灵感来自布克对 Air Force 1 的热爱，其设计灵感来自传统篮球圆形支点，可提供抓地力和耐穿性。

其他细节 中足织带系统提供舒适、柔软的稳固感受，助你快速切入，并像布克那样突然出击和转身