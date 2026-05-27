Book 2 "Haven and Hector" EP

¥999

球场掌控力和前足灵活度，助你打出属于自己的布克式节奏。

一起来为 Hector 喝彩吧！布克家中迎来新成员。和爸爸 Haven 一样，它也是一只忠诚的卡斯罗犬，同样热爱户外徒步。Book 2 "Haven and Hector" EP 德文布克男子篮球鞋以它们深棕色眼眸为灵感，通过仿大理石纹耐克勾标志与鞋身上的浓郁黑色细节，诠释这对搭档的力量感、忠诚与强大气场。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

出色掌控，引爆疾速

我们将 Air Zoom 缓震配置从原先 Book 1 的后跟位置移至前足，为你带来出众回弹性能，助你轻松甩开防守。

舒适贴合

匠心中足织带系统为出击和转身提供出众的稳定性。

把握节奏，快乐畅玩

鞋面设计轻盈，匠心外底底纹带来强劲抓地力，助你在犹豫步与后撤跳投时保持稳定与平衡。