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Book 2 "Rising" EP
德文布克男子篮球鞋
19% 折让
布克的自信源于内心和他所投入的努力。他更愿意让他的比赛和 Book 2 为他发声。Book 2 "Rising" EP 德文布克男子篮球鞋采用助力比赛的技术，轻盈非凡、出众灵活。前足 Air Zoom 缓震配置，为他的步伐注入活力。深受球员青睐的 Cushlon 缓震泡棉材质，提供出众回弹性能。缓震的泡棉鞋垫为布克提供柔软回弹的起步感受。球场决胜，就此开启。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 黑/安全橙/日晷黄/多色
- 款式： IB6688-001
Book 2 "Rising" EP
19% 折让
布克的自信源于内心和他所投入的努力。他更愿意让他的比赛和 Book 2 为他发声。Book 2 "Rising" EP 德文布克男子篮球鞋采用助力比赛的技术，轻盈非凡、出众灵活。前足 Air Zoom 缓震配置，为他的步伐注入活力。深受球员青睐的 Cushlon 缓震泡棉材质，提供出众回弹性能。缓震的泡棉鞋垫为布克提供柔软回弹的起步感受。球场决胜，就此开启。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
从灰烬中重生
布克不断努力，为自己加油。每年夏天，他都会在“火堆”上堆放更多的“煤炭”，在黑暗中为“火焰”注入活力，以便在灯光亮起时，他能够全力以赴。这款特别的 Book 2 讲述着正在酝酿的“地狱之火”，无论是他的比赛还是他的下一个经典之作。
缓震回弹，出众脚感
Air Zoom 缓震配置从原先 Book 1 的后跟位置移至前足，塑就回弹的迈步体验。
舒适贴合
中足织带系统提供舒适、柔软的稳固感受，助你快速切入，并像布克那样突然出击和转身。
轻盈鞋面
鞋面采用轻盈耐穿的皮革制成，带来舒适穿着感受。助你和布克在比赛中保持清爽脚感。
舒适泡棉
中底采用 Cushlon 泡棉制成，打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。
灵感源自 AF1 的抓地底纹
现代化的人字形抓地纹路的灵感来自布克对 Air Force 1 的热爱，其设计灵感来自传统篮球圆形支点，可提供抓地力和耐穿性。
其他细节
- 当布克的双足置于回弹鞋垫之上，助力这位球星感受迅疾起步体验
- 中足织带系统提供舒适、柔软的稳固感受，助你快速切入，并像布克那样突然出击和转身
产品细节
- 显示颜色： 黑/安全橙/日晷黄/多色
- 款式： IB6688-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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