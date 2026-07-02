Book 2 SE EP

¥999

布克的自信源于内心？这既源于内心，也源于他所投入的努力。布克愿意让他的比赛和 Book 2 为他发声。Book 2 SE EP 德文布克男子篮球鞋搭载先进技术，回弹出众。前足 Air Zoom 缓震配置，为他的步伐注入活力。深受球员青睐的 Cushlon 泡棉，带来舒适缓震体验。匠心搭载的泡棉鞋垫，为布克提供柔软回弹的起步感受。球场决胜，就此开启。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

缓震回弹，出众脚感

Air Zoom 缓震配置从原先 Book 1 的后跟位置移至前足，塑就回弹的迈步体验。

舒适泡棉

中底采用 Cushlon 泡棉制成，打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。

脚感柔软

当布克的双足置于弹性泡棉鞋垫上，为这位球星带来回弹缓震的上脚体验。

轻盈鞋面

鞋面采用轻盈织物与柔韧皮革材质，上脚稳固贴合，助力你和布克在比赛中保持干爽。

灵感源自 AF1 的抓地底纹

现代化的人字形抓地底纹的灵感来自布克对 Air Force 1 的热爱，其设计灵感来自传统篮球圆形支点，可提供抓地力和耐穿性。