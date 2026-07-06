Book 2 "Sunburst" EP

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无论高峰低谷，布克始终坚定扎根于“太阳之谷”。他有密歇根的硬气，也带着密西西比的沉稳气质，但这位太阳队传奇，早已像是亚利桑那土生土长的孩子。Book 2 "Sunburst" EP 德文布克男子篮球鞋的灵感，正来自那座为篮球而疯狂的城市与其深厚的篮球文化。标志性的紫色与橙色，致敬菲尼克斯深厚的篮球底蕴，也象征着布克对这支球队始终如一的坚守。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

缓震回弹，出众脚感 Air Zoom 缓震配置从原先 Book 1 的后跟位置移至前足，塑就回弹的迈步体验。 舒适泡棉 中底采用 Cushlon 泡棉制成，打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。 轻盈鞋面 鞋面采用轻盈柔韧的网眼布，上脚稳固贴合，助力你和布克在比赛中保持干爽。 灵感源自 AF1 的抓地底纹 现代化的人字形抓地底纹的灵感来自布克对 Air Force 1 的热爱，其设计灵感来自传统篮球圆形支点，可提供抓地力和耐穿性。

其他细节 柔韧的织物鞋面，在布克做出急速转身、旋转和滑步时，提供出色侧向稳定性

中足织带系统提供舒适、柔软的稳固感受，助你快速切入，并像布克那样突然出击和转身