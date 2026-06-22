Book 2 "The Phoenix" EP
德文布克男子篮球鞋
布克的自信源于内心和他所投入的努力。他更愿意让他的比赛和 Book 2 为他发声。Book 2 "The Phoenix" EP 德文布克男子篮球鞋采用助力比赛的技术，轻盈非凡、出众灵活。前足 Air Zoom 缓震配置，为他的步伐注入活力。深受球员青睐的 Cushlon 缓震泡棉材质，提供出众回弹性能。缓震的泡棉鞋垫为布克提供柔软回弹的起步感受。球场决胜，就此开启。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 日晷黄/黑/安全橙/中灰
- 款式： IB6688-700
Book 2 "The Phoenix" EP
布克的自信源于内心和他所投入的努力。他更愿意让他的比赛和 Book 2 为他发声。Book 2 "The Phoenix" EP 德文布克男子篮球鞋采用助力比赛的技术，轻盈非凡、出众灵活。前足 Air Zoom 缓震配置，为他的步伐注入活力。深受球员青睐的 Cushlon 缓震泡棉材质，提供出众回弹性能。缓震的泡棉鞋垫为布克提供柔软回弹的起步感受。球场决胜，就此开启。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
从灰烬中重生
在激烈拼抢和得分狂潮的热焰之中，Book 2 强势登场。正如浴火重生的凤凰，它一亮相便火力全开。灵感源自 Air Force 1 的抓地底纹，塑就稳定、强劲的抓地表现。仿佛被沙漠阳光“点燃”的桔色鞋身，让你的进攻如烈焰般“吞没”对手。
缓震回弹，出众脚感
Air Zoom 缓震配置从原先 Book 1 的后跟位置移至前足，塑就回弹的迈步体验。
舒适贴合
中足织带系统提供舒适、柔软的稳固感受，助你快速切入，并像布克那样突然出击和转身。
轻盈鞋面
鞋面采用轻盈耐穿的合成材质制成，带来舒适穿着感受。助你和布克在比赛中保持干爽。
舒适泡棉
中底采用 Cushlon 泡棉制成，打造柔软脚感，助双足在比赛中保持充沛活力。
灵感源自 AF1 的抓地底纹
现代化的人字形抓地底纹的灵感来自布克对 Air Force 1 的热爱，其设计灵感来自传统篮球圆形支点，可提供抓地力和耐穿性。
其他细节
- 当布克的双足置于回弹鞋垫之上，助力这位球星感受迅疾起步体验
- 中足织带系统提供舒适、柔软的稳固感受，助你快速切入，并像布克那样突然出击和转身
产品细节
- 显示颜色： 日晷黄/黑/安全橙/中灰
- 款式： IB6688-700
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