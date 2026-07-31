利落有型，焕新登场。这款 Book 2 采用帆白色优质皮革设计焕新亮相，当球员齐聚瞩目舞台，它自有耀眼风采。Book 2 "White Label" 德文布克男子篮球鞋采用出众的技术，实现轻盈脚感与回弹缓震效果。前足 Air Zoom 缓震配置，为他的步伐注入活力。深受球员青睐的 Cushlon 泡棉缓震材质，提供出众回弹性能。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。舒适体验，就此开启。

利落有型，焕新登场。这款 Book 2 采用帆白色优质皮革设计焕新亮相，当球员齐聚瞩目舞台，它自有耀眼风采。Book 2 "White Label" 德文布克男子篮球鞋采用出众的技术，实现轻盈脚感与回弹缓震效果。前足 Air Zoom 缓震配置，为他的步伐注入活力。深受球员青睐的 Cushlon 泡棉缓震材质，提供出众回弹性能。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。舒适体验，就此开启。

特别提醒：该鞋款旨在作为收藏鞋款，建议悉心珍藏，或用于休闲穿着，敬请避免剧烈运动穿着，以葆其珍。

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