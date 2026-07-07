Book 2 "WNBA 30th" EP

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布克的自信源于内心和他所投入的努力。他更愿意让他的比赛和 Book 2 为他发声。Book 2 "WNBA 30th" EP 德文布克男子篮球鞋采用助力比赛的技术，轻盈非凡、出众灵活。前足 Air Zoom 缓震配置，为他的步伐注入活力。深受球员青睐的 Cushlon 缓震泡棉材质，提供出众回弹性能。缓震的泡棉鞋垫，为布克提供柔软回弹的起步感受。球场决胜，就此开启。

源自经典

该鞋款旨在庆祝 WNBA 成立 30 周年，融合了联盟的首发配色，向那些为布克等年轻篮球运动员点燃希望的先驱们致敬。

缓震回弹，出众脚感

Air Zoom 缓震配置从原先 Book 1 的后跟位置移至前足，塑就回弹的迈步体验。

舒适贴合

中足织带系统提供舒适、柔软的稳固感受，助你快速切入，并像布克那样突然出击和转身。

轻盈鞋面

鞋面采用轻盈耐穿的材料制成，带来舒适穿着感受。助你和布克在比赛中保持干爽。

舒适泡棉

中底采用 Cushlon 泡棉制成，打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。

灵感源自 AF1 的抓地底纹

现代化的人字形抓地底纹的灵感来自布克对 Air Force 1 的热爱，其设计灵感来自传统篮球圆形支点，可提供抓地力和耐穿性。