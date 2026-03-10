 
Book Standard Issue 德文布克耐克篮球小标系列男子加绒篮球短裤 - 黑/黑

Book Standard Issue

德文布克耐克篮球小标系列男子加绒篮球短裤

¥799

赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book Standard Issue 德文布克耐克篮球小标系列男子加绒篮球短裤融合布克的匠心巧思，采用厚实加绒针织面料，适合球场内外穿着。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF1566-010

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赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book Standard Issue 德文布克耐克篮球小标系列男子加绒篮球短裤融合布克的匠心巧思，采用厚实加绒针织面料，适合球场内外穿着。

其他细节

  • 柔软厚实的加绒针织面料，富有结构感
  • 褪色设计搭配别致饰边，灵感源自高性能篮球短裤

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF1566-010

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