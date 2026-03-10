赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book Standard Issue 德文布克耐克篮球小标系列男子加绒篮球短裤融合布克的匠心巧思，采用厚实加绒针织面料，适合球场内外穿着。

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