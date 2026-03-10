Book Standard Issue
德文布克耐克篮球小标系列男子加绒篮球短裤
¥799
赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book Standard Issue 德文布克耐克篮球小标系列男子加绒篮球短裤融合布克的匠心巧思，采用厚实加绒针织面料，适合球场内外穿着。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF1566-010
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¥799
赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book Standard Issue 德文布克耐克篮球小标系列男子加绒篮球短裤融合布克的匠心巧思，采用厚实加绒针织面料，适合球场内外穿着。
其他细节
- 柔软厚实的加绒针织面料，富有结构感
- 褪色设计搭配别致饰边，灵感源自高性能篮球短裤
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF1566-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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