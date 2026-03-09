 
Book Standard Issue 德文布克耐克篮球小标系列男子无袖比赛上衣 - 黑/黑

Book Standard Issue

德文布克耐克篮球小标系列男子无袖比赛上衣

¥499

赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book Standard Issue 德文布克耐克篮球小标系列男子无袖比赛上衣融合布克的匠心巧思，采用精致的染色和水洗处理，而柔软面料和宽松版型则让你随时为上场做好准备。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF1569-010

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赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book Standard Issue 德文布克耐克篮球小标系列男子无袖比赛上衣融合布克的匠心巧思，采用精致的染色和水洗处理，而柔软面料和宽松版型则让你随时为上场做好准备。

设计揭秘

布克携手亲朋好友，与 Nike 设计师并肩协作，匠心打造出本系列。染色和水洗处理，加上袖窿处的毛边设计，提升单品格调。Chapter II 图案，标志着他经典风格的蜕变与升华。

产品细节

  • 内置挂环设计
  • 63% 棉/37% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF1569-010

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