Book Standard Issue
德文布克耐克篮球小标系列男子无袖比赛上衣
¥499
赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book Standard Issue 德文布克耐克篮球小标系列男子无袖比赛上衣融合布克的匠心巧思，采用精致的染色和水洗处理，而柔软面料和宽松版型则让你随时为上场做好准备。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF1569-010
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赛场上的德文·布克总是潇洒自如胜券在握，尽显沉稳自信风范。而他的个人风格，亦是如此。Book Standard Issue 德文布克耐克篮球小标系列男子无袖比赛上衣融合布克的匠心巧思，采用精致的染色和水洗处理，而柔软面料和宽松版型则让你随时为上场做好准备。
设计揭秘
布克携手亲朋好友，与 Nike 设计师并肩协作，匠心打造出本系列。染色和水洗处理，加上袖窿处的毛边设计，提升单品格调。Chapter II 图案，标志着他经典风格的蜕变与升华。
产品细节
- 内置挂环设计
- 63% 棉/37% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF1569-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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