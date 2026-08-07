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Nike Brasilia 印花训练健身包 - 浅军绿/浅军绿/白色

Nike Brasilia

印花训练健身包

¥129

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此配色当前无货

Nike Brasilia 印花训练健身包采用简约轻盈设计搭配顶部开口，让你轻松携带运动装备，轻松畅行。额外拉链口袋让物件保持井然有序。肩带可作为抽绳使用，提供安全的收纳空间。


  • 显示颜色： 浅军绿/浅军绿/白色
  • 款式： CU9646-320

Nike Brasilia

¥129

收纳便利，携带轻松

Nike Brasilia 印花训练健身包采用简约轻盈设计搭配顶部开口，让你轻松携带运动装备，轻松畅行。额外拉链口袋让物件保持井然有序。肩带可作为抽绳使用，提供安全的收纳空间。

其他细节

  • 主袋结合收紧设计，可安全储物
  • 底部加固设计，减少装备碰撞和刮伤
  • 正面拉链口袋，便于存放小物件
  • 正面下部融入透气拼接设计，有助提升透气性

产品细节

  • 显示颜色： 浅军绿/浅军绿/白色
  • 款式： CU9646-320

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