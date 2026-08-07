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Nike Brasilia
印花训练健身包
¥129
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此配色当前无货
Nike Brasilia 印花训练健身包采用简约轻盈设计搭配顶部开口，让你轻松携带运动装备，轻松畅行。额外拉链口袋让物件保持井然有序。肩带可作为抽绳使用，提供安全的收纳空间。
- 显示颜色： 浅军绿/浅军绿/白色
- 款式： CU9646-320
Nike Brasilia
¥129
收纳便利，携带轻松
Nike Brasilia 印花训练健身包采用简约轻盈设计搭配顶部开口，让你轻松携带运动装备，轻松畅行。额外拉链口袋让物件保持井然有序。肩带可作为抽绳使用，提供安全的收纳空间。
其他细节
- 主袋结合收紧设计，可安全储物
- 底部加固设计，减少装备碰撞和刮伤
- 正面拉链口袋，便于存放小物件
- 正面下部融入透气拼接设计，有助提升透气性
产品细节
- 显示颜色： 浅军绿/浅军绿/白色
- 款式： CU9646-320
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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