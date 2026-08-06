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Nike Brasilia 印花训练双肩包 - 黑/黑/白色

Nike Brasilia

印花训练双肩包

¥299

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Nike Brasilia 印花训练双肩包采用便于存取的隔层设计，可有序收纳和轻松取用装备。内置保护套可供存放笔记本电脑，方便随时奔赴健身房。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DA8307-010

Nike Brasilia

¥299

功能多样，方便背携

Nike Brasilia 印花训练双肩包采用便于存取的隔层设计，可有序收纳和轻松取用装备。内置保护套可供存放笔记本电脑，方便随时奔赴健身房。

其他细节

  • 拉链主袋，方便存取物品
  • 内置软垫隔层，可安全存放 15 英寸的笔记本电脑
  • 底部添加涂层设计，有助装备保持干爽

产品细节

  • 46 x 31 x 18 厘米
  • 正面魔术贴粘扣口袋
  • 一侧网眼布拉链侧袋
  • 内置拉链口袋
  • 另一侧网眼布侧袋，便于存放水壶
  • 可调节软垫肩带
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DA8307-010

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