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Nike Brasilia
印花训练双肩包
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Brasilia 印花训练双肩包采用便于存取的隔层设计，可有序收纳和轻松取用装备。内置保护套可供存放笔记本电脑，方便随时奔赴健身房。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DA8307-010
Nike Brasilia
¥299
功能多样，方便背携
Nike Brasilia 印花训练双肩包采用便于存取的隔层设计，可有序收纳和轻松取用装备。内置保护套可供存放笔记本电脑，方便随时奔赴健身房。
其他细节
- 拉链主袋，方便存取物品
- 内置软垫隔层，可安全存放 15 英寸的笔记本电脑
- 底部添加涂层设计，有助装备保持干爽
产品细节
- 46 x 31 x 18 厘米
- 正面魔术贴粘扣口袋
- 一侧网眼布拉链侧袋
- 内置拉链口袋
- 另一侧网眼布侧袋，便于存放水壶
- 可调节软垫肩带
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DA8307-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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