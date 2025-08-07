Nike Brasilia
双肩包
20% 折让
Nike Brasilia 双肩包的主袋空间宽敞，背面拉链隔层设有内置保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑，缔造井然有序的收纳空间。 侧边网眼布口袋适合存放水壶；正面和内侧配有额外口袋，升级收纳体验。
- 显示颜色： 矿石灰/矿石灰/黑
- 款式： HJ8244-004
Nike Brasilia
20% 折让
Nike Brasilia 双肩包的主袋空间宽敞，背面拉链隔层设有内置保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑，缔造井然有序的收纳空间。 侧边网眼布口袋适合存放水壶；正面和内侧配有额外口袋，升级收纳体验。
其他细节
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
- 密实梭织织物材料，提供出众支撑力
产品细节
- 尺寸：46 x 31 x 18 厘米
- 容积：约 20 升
- 重量：约 529 克
- 提环设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 矿石灰/矿石灰/黑
- 款式： HJ8244-004
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。