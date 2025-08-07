 
Nike Brasilia 双肩包 - 矿石灰/矿石灰/黑

Nike Brasilia

双肩包

20% 折让

Nike Brasilia 双肩包的主袋空间宽敞，背面拉链隔层设有内置保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑，缔造井然有序的收纳空间。 侧边网眼布口袋适合存放水壶；正面和内侧配有额外口袋，升级收纳体验。


  • 显示颜色： 矿石灰/矿石灰/黑
  • 款式： HJ8244-004

其他细节

  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
  • 密实梭织织物材料，提供出众支撑力

产品细节

  • 尺寸：46 x 31 x 18 厘米
  • 容积：约 20 升
  • 重量：约 529 克
  • 提环设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。