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Nike Brasilia
训练行李包
¥299
无论是训练、练习还是日常生活，Nike Brasilia 训练行李包皆可为你收纳所需。内外设有多个口袋，提供充裕的收纳空间，便于存放不同装备。左侧口袋设有透气孔，训练后装备散发汗臭也不怕。只需轻松打包，即可轻松出发。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IB4394-010
Nike Brasilia
¥299
无论是训练、练习还是日常生活，Nike Brasilia 训练行李包皆可为你收纳所需。内外设有多个口袋，提供充裕的收纳空间，便于存放不同装备。左侧口袋设有透气孔，训练后装备散发汗臭也不怕。只需轻松打包，即可轻松出发。
其他细节
- 可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携带体验
- 右侧弹性网眼布口袋，帮助收纳水壶
- 左侧口袋设有透气孔，营造出色透气性，便于收纳装备
产品细节
- 尺寸：51 x 28 x 28 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IB4394-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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