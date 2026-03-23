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Nike Brasilia 训练行李包 - 黑/黑/白色

Nike Brasilia

训练行李包

¥299

无论是训练、练习还是日常生活，Nike Brasilia 训练行李包皆可为你收纳所需。内外设有多个口袋，提供充裕的收纳空间，便于存放不同装备。左侧口袋设有透气孔，训练后装备散发汗臭也不怕。只需轻松打包，即可轻松出发。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IB4394-010

Nike Brasilia

¥299

无论是训练、练习还是日常生活，Nike Brasilia 训练行李包皆可为你收纳所需。内外设有多个口袋，提供充裕的收纳空间，便于存放不同装备。左侧口袋设有透气孔，训练后装备散发汗臭也不怕。只需轻松打包，即可轻松出发。

其他细节

  • 可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携带体验
  • 右侧弹性网眼布口袋，帮助收纳水壶
  • 左侧口袋设有透气孔，营造出色透气性，便于收纳装备

产品细节

  • 尺寸：51 x 28 x 28 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IB4394-010

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