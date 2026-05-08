无论是训练、练习还是日常生活，Nike Brasilia 训练行李包皆可为你收纳所需。内外设有多个口袋，提供充裕的收纳空间，便于存放不同装备。左侧口袋设有透气孔，训练后装备散发汗臭也不怕。只需轻松打包，即可轻松出发。

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