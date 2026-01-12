Nike Brasilia 9.5
训练双肩包
11% 折让
Nike Brasilia 9.5 训练双肩包助你收纳装备，轻松畅行。设有充裕口袋，令收纳井然有序；内置保护套可容纳笔记本电脑，侧边网眼布口袋可存放水壶，内置拉链口袋可供安全存储小物件。
- 显示颜色： 天青石蓝/黑/白色
- 款式： DH7709-441
其他细节
- 高密度梭织织物材料，经久耐用，方便出行
- 正面设有口袋，可将使用过的装备与其他物品有效隔离
- 可调式软垫肩带，打造舒适携背体验
产品细节
- 顶部提环设计
- 内置笔记本电脑保护套
- 尺寸：46 x 31 x 18 厘米
- 容积：约 22 升
- 重量：约 532 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
