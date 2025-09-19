Nike Brasilia JDI
儿童双肩包
30% 折让
匠心细节，颇具巧思：Nike Brasilia JDI 儿童双肩包灵感源自千禧年果冻色拖鞋，配有拉链主袋、小号正面拉链口袋和两个侧边网眼布口袋，既玲珑小巧，又能高效收纳。
- 显示颜色： 清透色/浅骨色/白色
- 款式： HF8167-905
产品细节
- 尺寸：32 x 25 x 12 厘米
- 软垫肩带
- 提环设计
- 容积：约 9 升
- 重量：约 330 克
- 面料：织物/橡塑材料。里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
