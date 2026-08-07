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Nike Brasilia JDI
儿童双肩包
35% 折让
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此配色当前无货
Nike Brasilia JDI 儿童双肩包空间充裕，方便储物。这款双肩包配有拉链口袋、水壶收纳空间和舒适肩带，便于携带，方便日常出行。
- 显示颜色： 浅蓝灰/浅蓝灰/游戏宝蓝
- 款式： BA5559-471
Nike Brasilia JDI
35% 折让
日常包袋，基本装备
Nike Brasilia JDI 儿童双肩包空间充裕，方便储物。这款双肩包配有拉链口袋、水壶收纳空间和舒适肩带，便于携带，方便日常出行。
其他细节
- 梭织织物材料，经久耐用
- 拉链主袋帮助安全存储物件
- 额外口袋提供更多收纳小物件的空间
- 软垫肩带缔造舒适的背包体验
产品细节
- 提环设计
- 尺寸：32 x 25 x 12 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 浅蓝灰/浅蓝灰/游戏宝蓝
- 款式： BA5559-471
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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