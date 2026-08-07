 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Brasilia JDI 儿童双肩包 - 粉紫/粉紫/白色

Nike Brasilia JDI

儿童双肩包

¥199
粉紫/粉紫/白色
黑/黑/游戏宝蓝
噪音绿/噪音绿/冲击绿
泡沫薄荷绿/泡沫薄荷绿/深粉

售罄：

此配色当前无货

Nike Brasilia JDI 儿童双肩包空间充裕，方便储物。这款双肩包配有拉链口袋、水壶收纳空间和舒适肩带，便于携带，方便日常出行。


  • 显示颜色： 粉紫/粉紫/白色
  • 款式： BA5559-531

Nike Brasilia JDI

¥199

日常包袋，基本装备

Nike Brasilia JDI 儿童双肩包空间充裕，方便储物。这款双肩包配有拉链口袋、水壶收纳空间和舒适肩带，便于携带，方便日常出行。

其他细节

  • 梭织织物材料，经久耐用
  • 拉链主袋帮助安全存储物件
  • 额外口袋提供更多收纳小物件的空间
  • 软垫肩带缔造舒适的背包体验

产品细节

  • 提环设计
  • 尺寸：32 x 25 x 12 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 粉紫/粉紫/白色
  • 款式： BA5559-531

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。