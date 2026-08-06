第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Brasilia JDI
儿童扎染双肩包
¥199
售罄：
此配色当前无货
不要被它的迷你尺寸迷惑。Nike Brasilia JDI 儿童扎染双肩包采用匠心设计，可轻松收纳随身物品。正面拉链口袋巧搭“Just Do It.”钥匙环和水壶袋设计，是日常探险的理想之选。
- 显示颜色： 浅蓟紫/浅蓟紫/白色
- 款式： CU8963-510
Nike Brasilia JDI
¥199
日常基本之选
不要被它的迷你尺寸迷惑。Nike Brasilia JDI 儿童扎染双肩包采用匠心设计，可轻松收纳随身物品。正面拉链口袋巧搭“Just Do It.”钥匙环和水壶袋设计，是日常探险的理想之选。
其他细节
- 拉链主袋设计，为必备物品提供充裕的存储空间
- 正面拉链口袋设计，便于轻松存取和收纳物品
- 侧边网眼布口袋，便于收纳水壶
- 加垫可调式肩带设计，缔造舒适贴合感
产品细节
- 优质材料
- 提环设计
- “Just Do It.”钥匙链
- 32 x 25 x 12 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 浅蓟紫/浅蓟紫/白色
- 款式： CU8963-510
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。