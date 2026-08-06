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Nike Brasilia JDI 儿童扎染双肩包 - 浅蓟紫/浅蓟紫/白色

Nike Brasilia JDI

儿童扎染双肩包

¥199

售罄：

此配色当前无货

不要被它的迷你尺寸迷惑。Nike Brasilia JDI 儿童扎染双肩包采用匠心设计，可轻松收纳随身物品。正面拉链口袋巧搭“Just Do It.”钥匙环和水壶袋设计，是日常探险的理想之选。


  • 显示颜色： 浅蓟紫/浅蓟紫/白色
  • 款式： CU8963-510

Nike Brasilia JDI

¥199

日常基本之选

不要被它的迷你尺寸迷惑。Nike Brasilia JDI 儿童扎染双肩包采用匠心设计，可轻松收纳随身物品。正面拉链口袋巧搭“Just Do It.”钥匙环和水壶袋设计，是日常探险的理想之选。

其他细节

  • 拉链主袋设计，为必备物品提供充裕的存储空间
  • 正面拉链口袋设计，便于轻松存取和收纳物品
  • 侧边网眼布口袋，便于收纳水壶
  • 加垫可调式肩带设计，缔造舒适贴合感

产品细节

  • 优质材料
  • 提环设计
  • “Just Do It.”钥匙链
  • 32 x 25 x 12 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 浅蓟紫/浅蓟紫/白色
  • 款式： CU8963-510

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