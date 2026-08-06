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Nike Brasilia Slub 训练双肩包 - 石色/黑/黑

Nike Brasilia

Slub 训练双肩包

¥299

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Nike Brasilia Slub 训练双肩包采用便于存取的空间设计，可有序收纳物品，方便随时取用。软垫隔层可供存放笔记本电脑，方便下班后奔赴健身房。


  • 显示颜色： 石色/黑/黑
  • 款式： DA2276-210

Nike Brasilia

¥299

收纳有序，轻松畅行

Nike Brasilia Slub 训练双肩包采用便于存取的空间设计，可有序收纳物品，方便随时取用。软垫隔层可供存放笔记本电脑，方便下班后奔赴健身房。

其他细节

  • 拉链主袋方便存取物品
  • 独立软垫隔层，可安全存放 15 英寸的笔记本电脑
  • 正面拉链口袋，令小物件触手可及
  • 侧边网眼布保护套，令水壶保持直立
  • 底部添加涂层设计，有助装备保持干爽

产品细节

  • 显示颜色： 石色/黑/黑
  • 款式： DA2276-210

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