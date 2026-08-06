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Nike Brasilia
Slub 训练双肩包
¥299
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此配色当前无货
Nike Brasilia Slub 训练双肩包采用便于存取的空间设计，可有序收纳物品，方便随时取用。软垫隔层可供存放笔记本电脑，方便下班后奔赴健身房。
- 显示颜色： 石色/黑/黑
- 款式： DA2276-210
Nike Brasilia
¥299
收纳有序，轻松畅行
Nike Brasilia Slub 训练双肩包采用便于存取的空间设计，可有序收纳物品，方便随时取用。软垫隔层可供存放笔记本电脑，方便下班后奔赴健身房。
其他细节
- 拉链主袋方便存取物品
- 独立软垫隔层，可安全存放 15 英寸的笔记本电脑
- 正面拉链口袋，令小物件触手可及
- 侧边网眼布保护套，令水壶保持直立
- 底部添加涂层设计，有助装备保持干爽
产品细节
- 显示颜色： 石色/黑/黑
- 款式： DA2276-210
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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