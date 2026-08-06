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Nike Brasilia Varsity 训练双肩包 - 浅军绿/黑/黑

Nike Brasilia Varsity

训练双肩包

¥429

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Nike Brasilia Varsity 训练双肩包可容纳你的所需物品，方便你在下班后能轻松展开训练。配有笔记本电脑保护套、多个拉链隔层和口袋以及侧边的水壶袋。


  • 显示颜色： 浅军绿/黑/黑
  • 款式： DA2279-320

Nike Brasilia Varsity

¥429

有序收纳

Nike Brasilia Varsity 训练双肩包可容纳你的所需物品，方便你在下班后能轻松展开训练。配有笔记本电脑保护套、多个拉链隔层和口袋以及侧边的水壶袋。

其他细节

  • 多个拉链隔层，便于有序收纳装备
  • 侧边拉链口袋附带钥匙扣
  • 侧边网眼布口袋，可收纳水壶

产品细节

  • 47 x 31 x 19 厘米
  • 可调节软垫肩带
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 浅军绿/黑/黑
  • 款式： DA2279-320

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