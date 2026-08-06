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Nike Brasilia Varsity
训练双肩包
¥429
售罄：
此配色当前无货
Nike Brasilia Varsity 训练双肩包可容纳你的所需物品，方便你在下班后能轻松展开训练。配有笔记本电脑保护套、多个拉链隔层和口袋以及侧边的水壶袋。
- 显示颜色： 浅军绿/黑/黑
- 款式： DA2279-320
Nike Brasilia Varsity
¥429
有序收纳
Nike Brasilia Varsity 训练双肩包可容纳你的所需物品，方便你在下班后能轻松展开训练。配有笔记本电脑保护套、多个拉链隔层和口袋以及侧边的水壶袋。
其他细节
- 多个拉链隔层，便于有序收纳装备
- 侧边拉链口袋附带钥匙扣
- 侧边网眼布口袋，可收纳水壶
产品细节
- 47 x 31 x 19 厘米
- 可调节软垫肩带
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 浅军绿/黑/黑
- 款式： DA2279-320
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。